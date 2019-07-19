МВД Украины за время избирательной кампании получило более 6 тыс. обращений о нарушениях

КИЕВ, 19 июля. /ТАСС/. Полиция Украины получила более шести тысяч обращений о нарушениях избирательного законодательства в преддверии внеочередных выборов депутатов Верховной рады. Об этом в пятницу сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Информирую вас, что сегодня по итогам избирательной парламентской кампании Нацполиция проводит расследование более шести тысяч обращений. К сожалению, их фигурантами являются представители всего политического спектра", - написал он на странице в Facebook.

По данным Авакова, для обеспечения правопорядка в день голосования, 21 июля, будет задействовано более 132 тыс. сотрудников МВД. Кроме того, будет усилен контроль государственной границы, а органы центральной исполнительной власти перейдут на чрезвычайный режим работы. "Я еще раз подчеркиваю, мы одинаково жестко будем относиться как к провластным партиям и кандидатам, так и к оппозиционным", - подчеркнул он.

В среду в МВД сообщали о 4843 зарегистрированных нарушениях в ходе избирательной кампании на выборах в Раду.