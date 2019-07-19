Президент Бразилии рассчитывает на помощь России в решении венесуэльского вопроса

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 июля. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару рассчитывает, что Россия окажет содействие в разрешении кризиса в Венесуэле. Об этом политик заявил в пятницу журналистам.

"Надеюсь <...>, что Россия поможет нам решить вопрос с Венесуэлой", - приводит его слова агентство EFE. Болсонару не уточнил, что имеется в виду. Глава государства также напомнил о своем знакомстве с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита "двадцатки" в японской Осаке в конце июня. Тогда бразильский лидер признался, что не хотел вступать в спор со своим российским коллегой по ситуации в Венесуэле.

Болсонару также напомнил о своей готовности развивать экономическое сотрудничество, невзирая на возможные идеологические и политические разногласия. "Я глубоко уважаю Путина <...>. У меня осталось хорошее впечатление от короткого общения с ним в Осаке. Полагаю, это взаимно", - подытожил он.

Боливарианская Республика в последние годы переживает острый социально-экономический кризис. Ситуация в стране обострилась после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.