Лидер "Подемос" готов отказаться от намерения войти в состав правительства Испании

МАДРИД, 19 июля. /ТАСС/. Лидер левой испанской партии "Подемос" ("Мы можем") Пабло Иглесиас готов отказаться от своего намерения войти в состав будущего коалиционного правительства с Испанской социалистической рабочей партией (ИСРП). Соответствующее заявление политик сделал в пятницу в Twitter.

"Я не должен быть отговоркой ИСРП, чтобы не было левого коалиционного правительства, - отметил Иглесиас. - Быть или нет в Совете министров не будет проблемой при условии, что не будет больше вето, а присутствие [парламентской коалиции, куда входит "Подемос"] "Объединившись, мы можем" в правительстве будет пропорционально голосам".

28 апреля в Испании прошли внеочередные всеобщие выборы. По их итогам победу одержала ИСРП. Тем не менее, политическая сила не получила абсолютного большинства в 350-местном Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента), чтобы беспрепятственно утвердить своего кандидата - исполняющего обязанности премьер-министра Испании Педро Санчеса - главой кабмина.

Дебаты по его кандидатуре в Конгрессе депутатов начнутся 22 июля. Пока у политика нет необходимой поддержки, чтобы быть переизбранным на пост главы правительства. "Подемос" является главным потенциальным союзником ИСРП.

В четверг в интервью телеканалу Sexta Санчес выступил против того, чтобы Иглесиас вошел в состав будущего правительства. При этом социалисты не отрицали возможности, что другие представители "Подемос" могут получить кресла в кабмине.