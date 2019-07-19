ЦИК Абхазии зарегистрировал действующего президента кандидатом на выборах

СУХУМ, 19 июля. /ТАСС/. Центризбирком Абхазии в пятницу зарегистрировал действующего главу республики Рауля Хаджимбу и еще шестерых кандидатов в президенты для участия в выборах 25 августа, сообщил ТАСС председатель комиссии Тамаз Гогия Тамаз.

"Зарегистрированы семь кандидатов, в том числе действующий президент Хаджимба Рауль Джумкович", - сказал Гогия.

Ранее сообщалось, что на выборы президента выдвинуты 10 кандидатов.

Выборы президента Абхазии назначены на 25 августа, на месяц позже намеченного ранее срока - из-за акций протеста оппозиции 20-21 мая, требовавшей переноса выборов из-за госпитализации ее лидера Аслана Бжании, который первым заявил о намерении баллотироваться.