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ЦИК Абхазии зарегистрировал действующего президента кандидатом на выборах

Голосование состоится на месяц позже намеченного ранее срока
Президент Абхазии Рауль Хаджимба Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Президент Абхазии Рауль Хаджимба
© Валерий Шарифулин/ТАСС

СУХУМ, 19 июля. /ТАСС/. Центризбирком Абхазии в пятницу зарегистрировал действующего главу республики Рауля Хаджимбу и еще шестерых кандидатов в президенты для участия в выборах 25 августа, сообщил ТАСС председатель комиссии Тамаз Гогия Тамаз.

"Зарегистрированы семь кандидатов, в том числе действующий президент Хаджимба Рауль Джумкович", - сказал Гогия.

Ранее сообщалось, что на выборы президента выдвинуты 10 кандидатов.

Выборы президента Абхазии назначены на 25 августа, на месяц позже намеченного ранее срока - из-за акций протеста оппозиции 20-21 мая, требовавшей переноса выборов из-за госпитализации ее лидера Аслана Бжании, который первым заявил о намерении баллотироваться.

Теги
АбхазияХаджимба, Рауль Джумкович
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