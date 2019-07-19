В США заявили, что Тегеран сигнализирует о готовности к переговорам с Вашингтоном

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Власти Ирана начинают подавать сигналы о готовности к переговорам с администрацией США в целях решения острых вопросов в отношениях между Вашингтоном и Тегераном. Такое мнение выразила заместитель министра финансов США Сигал Манделкер, выступая в пятницу на ежегодном форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом.

Эта конференция проходит в Аспене (штат Колорадо). Прямая трансляция дебатов на форуме ведется на сайте Аспенского института.

"Конечно, мы начинаем видеть, что иранцы подают сигналы о готовности сесть за стол переговоров. Вопрос о том, являются ли эти сигналы верными, остается открытым", - заявила Манделкер, курирующая в своем ведомстве противодействие терроризму и финансовую разведку.