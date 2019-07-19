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Лидер непризнанного Косова заявил, что уважает решение премьера об отставке

Хашим Тачи заверил, что будет действовать "исходя из своих конституционных и правовых полномочий"

БЕЛГРАД, 19 июля. /ТАСС/. Лидер самопровозглашенного Косова Хашим Тачи заявил, что уважает решение премьера непризнанного образования подать в отставку. Об этом он написал в пятницу на своей странице в Facebook.

"К сожалению, я узнал, что Специальный суд пригласил на допрос премьер-министра Рамуша Харадиная, а также с нескольких других бывших офицеров "Освободительной армии Косова". Из средств массовой информации мне также стало известно о решении Харадиная подать в отставку. Я уважаю его решение и как президент заверяю вас, что буду действовать исходя из моих конституционных и правовых полномочий, о которых граждане Косова будут своевременно проинформированы", - написал Тачи.

По его словам, "он верит в чистоту бойцов "Освободительной армии Косова" и их "высокие моральные ценности".

Ранее Харадинай заявил о своей отставке в связи с вызовом на допрос в Гаагу в Специальный суд по расследованию военных преступлений в Косове в качестве подозреваемого в военных преступлениях. Процесс станет для Харадиная третьим, ранее Гаагский трибунал его дважды оправдал, несмотря на то, что процесс, по данным трибунала, "проходил в атмосфере запугивания свидетелей".

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