Трамп заявил, что Иран заплатит, если решится на военные авантюры

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Иран заплатит чрезвычайно высокую цену, если решится на военные авантюры, направленные против Соединенных Штатов. С таким предупреждением выступил в пятницу президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Мы ради них же самих надеемся, что они не сделают ничего глупого. Если же они это сделают, то заплатят такую цену, подобной которой никто никогда не платил", - сказал глава Белого дома, комментируя нынешнюю напряженность в отношениях США и Ирана.

Одновременно Трамп заявил, что не тревожится по поводу возможных прямых столкновений с Ираном в Ормузском проливе. "Нет, совершенно нет. У нас лучшие в мире люди [военнослужащие], лучшая в мире техника, лучшие, самые смертоносные [военные] корабли. Мы не хотим, чтобы нас вынуждали их применять. Однако это самые смертоносные из когда-либо конструированных кораблей", - заявил президент.

Как заверил Трамп, у вооруженных сил (ВС) США нет никаких сомнений в том, что они уничтожили в четверг иранский беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Тегеран со своей стороны отрицает, что какой-либо из иранских беспилотников был уничтожен американцами. "Нет, сомнения в этом нет. Мы его сбили", - утверждал руководитель вашингтонской администрации.

Присутствовавший на встрече с журналистами помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон фактически повторил высказывания Трампа относительно беспилотника. Он также отверг данные иранцев о том, что американские ВС могли по ошибке уничтожить собственный БПЛА. "Нет сомнения по поводу того, что это был иранский беспилотник. [Десантный] корабль ВМС США Boxer уничтожил его, как вчера объявил президент [Трамп], так как тот представлял угрозу [этому американскому] кораблю и его экипажу. Это были совершенно правильные действия", - заявил Болтон.

Ситуация вокруг Ирана обострилась после того, как 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. Тегеран эти обвинения отверг. 20 июня иранские ВС сбили беспилотный разведывательный летательный аппарат американских ВМС RQ-4, после чего США, по свидетельству Трампа, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. Согласно изложенной американским лидером информации, за 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, посчитав непропорциональной действиям Тегерана.