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Лидеры Сербии и Боснии и Герцеговины провели экстренную встречу из-за отставки Харадиная

В субботу президент Сербии выступит с заявлением на тему отставки премьер-министра самопровозглашенного Косова

БЕЛГРАД, 19 июля. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич, председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик провели экстренную встречу в связи с отставкой премьера непризнанного Косова Рамуша Харадиная. Об этом сообщило в пятницу национальное телевидение Республики Сербской.

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Сообщается, что во встрече также приняли участие министр обороны Сербии Александар Вулин, глава МВД Сербии Небойша Стефанович, директор Канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурич и генеральный секретарь кабинета президента Никола Селакович.

Отмечается, что в субботу президент Сербии выступит с заявлением на тему отставки Харадиная.

Ранее Харадинай заявил, что покидает свой пост в связи с вызовом на допрос в Гаагу в Специальный суд по расследованию военных преступлений в Косове в качестве подозреваемого.

Теги
Босния и ГерцеговинаСербияВучич, АлександарДодик, Милорад
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