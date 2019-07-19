Лидеры Сербии и Боснии и Герцеговины провели экстренную встречу из-за отставки Харадиная

БЕЛГРАД, 19 июля. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич, председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик провели экстренную встречу в связи с отставкой премьера непризнанного Косова Рамуша Харадиная. Об этом сообщило в пятницу национальное телевидение Республики Сербской.

Сообщается, что во встрече также приняли участие министр обороны Сербии Александар Вулин, глава МВД Сербии Небойша Стефанович, директор Канцелярии по Косово и Метохии Марко Джурич и генеральный секретарь кабинета президента Никола Селакович.

Отмечается, что в субботу президент Сербии выступит с заявлением на тему отставки Харадиная.

Ранее Харадинай заявил, что покидает свой пост в связи с вызовом на допрос в Гаагу в Специальный суд по расследованию военных преступлений в Косове в качестве подозреваемого.