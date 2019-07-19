Трамп: власти США успешно решат вопрос о повышении потолка госдолга

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Администрация и Конгресс США успешно договорятся о повышении потолка госдолга. Уверенность в этом выразил в пятницу в беседе с журналистами в Белом доме президент США Дональд Трамп.

Он отверг предположение о том, что исполнительная и законодательная ветви власти США могут не договориться о повышении потолка госдолга, так как одна из сторон решит воспользоваться этим вопросом для оказания давления на другую в целях достижения каких-то иных целей. "Будем надеяться, что мы находимся в хорошей форме применительно к потолку госдолга. Не могу представить, чтобы кто-либо когда-либо даже подумывал над использованием вопроса о потолке госдолга как о рычаге воздействия на переговорах", - заявил американский лидер.

"Это священный элемент нашей страны. Они (другие представители руководства США - прим. ТАСС) не могут использовать вопрос о потолке госдолга, чтобы вести переговоры [по другой проблематике]", - сказал Трамп.

Проблема госдолга США

В опубликованном на прошлой неделе аналитическом докладе вашингтонского Центра двухпартийной политики, придерживающегося центристских взглядов, содержится прогноз, согласно которому Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом уже в сентябре этого года из-за меньших, чем ожидалось, налоговых поступлений. Авторы документа подчеркивают, что администрация США должна в ближайшее время активизировать переговоры с Конгрессом для последующего повышения потолка госдолга.

На данный момент госдолг США составляет около $22 трлн. Как сообщала в начале января телекомпания CNN, проанализировавшая данные Минфина США, за два года президентства Дональда Трампа (с 20 января 2017 года) госдолг увеличился на более чем $2 трлн.

Согласно прогнозам Международного валютного фонда, госдолг США вырастет до 117% ВВП в 2023 году.

В 2018 финансовом году госдолгу потребовалось чуть больше шести месяцев, чтобы подняться с $20 трлн до $21 трлн. Консерваторы в Конгрессе при этом заявляют, что расходы правительства продолжают оставаться без контроля и это может привести к еще большему дефициту в последующие годы.