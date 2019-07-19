Трамп готов стать посредником в урегулировании торговых споров Сеула и Токио

ВАШИНГТОН, 19 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп готов выступить в качестве посредника в целях улаживания торговых споров между Республикой Корея и Японией. Американский лидер подтвердил это, отвечая в пятницу на вопросы журналистов в Белом доме.

Согласно изложенной главой администрации США информации, президент Республики Корея Мун Чжэ Ин уже попросил его рассмотреть такую возможность. "В действительности президент [Южной] Кореи спросил меня, могу ли я подключиться. Мы только что заключили торговую сделку, отличную торговую сделку с Южной Кореей. Но он (лидер Республики Корея - прим. ТАСС) говорит мне, что у них значительная напряженность [с Японией] в сфере торговли <...>. У Японии есть определенные товары, которые хочет [покупать] Южная Корея, и он (Мун Чжэ Ин - прим. ТАСС) просит меня подключиться", - заявил Трамп.

"Возможно, - отметил хозяин Белого дома, - если они оба (Мун Чжэ Ин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ - прим. ТАСС) хотят, чтобы я этим занялся, то я это сделаю". "Это как полноценная работа - посредничать между Японией и Южной Кореей. Однако мне нравятся оба лидера. Мне нравится президент Мун [Чжэ Ин], и вы знаете, как я отношусь к премьер-министру Абэ, он очень особенный парень", - сказал Трамп.

"Если я им нужен, то я здесь, - добавил президент. - Будем надеяться, они смогут уладить противоречия".

1 июля Токио ужесточил контроль за экспортом в Южную Корею трех видов материалов, необходимых для производства полупроводников и экранов различных электронных устройств. Теперь на их поставки нужно получать отдельные разрешения. Японская сторона также высказывала подозрения по поводу того, что часть этих компонентов, пригодных для использования в военно-промышленном комплексе, могла нелегально поставляться из Южной Кореи в КНДР. Сеул категорически отметает такие предположения.

Отношения Токио и Сеула обострились осенью 2018 года, когда Верховный суд Республики Корея обязал японскую компанию Nippon Steel & Sumitomo Metal выплатить компенсацию четырем корейским работникам за принуждение их к труду во время Второй мировой войны. Правительство Японии отвергло решение суда, подчеркнув, что этот вопрос был окончательно решен при нормализации отношений Токио и Сеула в 1965 году. Южная Корея инициировала процедуру конфискации активов Nippon Steel & Sumitomo Metal по делу о компенсациях.