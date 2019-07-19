Reuters: в Ормузском проливе Ираном мог быть задержан второй британский танкер

ЛОНДОН, 19 июля. /ТАСС/. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) мог в пятницу задержать второй британский танкер в Ормузском проливе. Как сообщает агентство Reuters, по данным трекинг-сервиса Refinitiv, танкер Mesdar, следующий под флагом Либерии, резко повернул в сторону Ирана после того, как пересек Ормузский пролив.

Согласно имеющимся данным, танкер совершил поворот примерно через 40 минут после того, как тот же маневр проделал задержанный КСИР танкер Stena Impero, принадлежащий шведской грузотранспортной компании Stena Bulk и следующий под британским флагом. В КСИР к настоящему моменту не распространяли заявлений о задержании в пятницу второго танкера.

Отношения между Лондоном и Тегераном заметно обострились после того, как власти Гибралтара 4 июля задержали танкер Grace 1 под флагом Панамы по подозрению в том, что он доставлял иранскую нефть в Сирию в нарушение санкций. В операции приняли участие военнослужащие британской морской пехоты. В ответ на это в иранский МИД был вызван посол Великобритании в Тегеране. Как заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, задержание было произведено по запросу США, однако главный министр Гибралтара Фабиано Пикардо впоследствии подчеркивал, что данное решение власти Гибралтара приняли самостоятельно.