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Кризис на Украине

В ЛНР на время ремонта Станичного моста готовы открыть пункт перехода у Счастья

В МГБ ЛНР также констатировали, что на подконтрольной Киеву территории в районе предполагаемого перехода должно пройти разминирование

ЛУГАНСК, 19 июля. /ТАСС/. Служба пограничной охраны Министерства государственной безопасности (МГБ) Луганской народной республики на время ремонта моста у Станицы Луганской, где находится единственный официальный переход линии соприкосновения, готова открыть пункт пропуска в районе населенного пункта Счастье. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ведомства.

В МГБ отметили, что в связи с достигнутыми на переговорах в Минске договоренностями о начале восстановительных работы проход жителей может быть частично или полностью прекращен.

"В свою очередь Служба пограничной охраны Министерства государственной безопасности Луганской народной республики имеет средства и возможности для открытия пункта перехода в районе моста у города Счастье, - цитирует сообщение агентство Луганскинформцентр. - В случае принятия политического решения о создании пункта перехода (автомобильного пункта пропуска) для безопасного въезда и выезда граждан Служба пограничной охраны в кратчайшие сроки готова оборудовать его мобильными модулями, создать необходимую для полноценной деятельности инфраструктуру и приступить к работе в любой момент".

Вместе с тем в МГБ ЛНР констатировали, что на подконтрольной Киеву территории в районе предполагаемого перехода должно пройти разминирование, другим препятствием для его открытия являются регулярные обстрелы этого района с позиций Вооруженных сил Украины.

Представители Луганской народной республики и Киева на встрече гуманитарной подгруппы Контактной группы в среду достигли договоренностей о восстановлении разрушенного украинскими силовиками моста у Станицы Луганской.
 

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