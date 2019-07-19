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Задержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе
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В Пентагоне заявили, что Иран участил военные вылазки из-за ослабления экономики

Экономика Ирана находится "в точке излома", отметили в ведомстве

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Директор Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США Роберт Эшли полагает, что власти Ирана участили военные вылазки, поскольку экономика страны слабеет из-за санкционного режима. Об этом он заявил в пятницу, выступая в американском городе Аспен (штат Колорадо) на ежегодном форуме по безопасности.

Эшли считает, что экономика "Ирана сейчас в точке излома". По его мнению, действия, которые сейчас предпринимает Тегеран, продиктованы стремлением "изменить статус-кво". Директор РУМО также заявил, что иранская "экономика разваливается из-за оказываемого на нее давления".

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СШАИранЗадержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе
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