В Пентагоне заявили, что Иран участил военные вылазки из-за ослабления экономики

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Директор Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США Роберт Эшли полагает, что власти Ирана участили военные вылазки, поскольку экономика страны слабеет из-за санкционного режима. Об этом он заявил в пятницу, выступая в американском городе Аспен (штат Колорадо) на ежегодном форуме по безопасности.

Эшли считает, что экономика "Ирана сейчас в точке излома". По его мнению, действия, которые сейчас предпринимает Тегеран, продиктованы стремлением "изменить статус-кво". Директор РУМО также заявил, что иранская "экономика разваливается из-за оказываемого на нее давления".