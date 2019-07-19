Американская военная разведка считает, что Россия, Китай и Иран не стремятся к войне с США

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Директор Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США Роберт Эшли уверен, что ни Москва, ни Пекин, ни Тегеран не стремятся к войне с Вашингтоном. Об этом он заявил в пятницу, выступая в американском городе Аспен (штат Колорадо) на ежегодном форуме по безопасности.

"Иран не хочет войны, Китай не хочет войны, Россия не хочет войны", - отметил Эшли. Он выразил уверенность в том, что власти указанных государств понимают, что "исход будет ужасным для всех". Вместе с тем Эшли согласился с тем, что в мире набирает обороты соперничество между великими державами.

На вопрос о том, какая страна представляет большую угрозу для США, Эшли ответил: "В краткосрочной - Россия". Он напомнил, что Москва обладает ядерным арсеналом. "Китай лидирует в сфере экономики, это долгосрочная перспектива", - добавил директор РУМО.

США исходят из того, что Россия и Китай развернут гиперзвуковое оружие в ближайшие два года, продолжил Эшли. Ему был задан вопрос о том, считает ли он на данном этапе российское и китайское гиперзвуковое вооружение угрозой для американских вооруженных сил. "Мы будем наблюдать их развертывание в ближайшие два года, - сказал Эшли. - Мы следим за их развитием, мы пытаемся собирать данные о развитии таких систем". Директор РУМО подчеркнул, что это необходимо для того, чтобы "понимать параметры этих систем, то, как они себя проявляют и как функционируют".

В октябре 2018 года телекомпания CNBC выступила с утверждением, что Москва признала имевшиеся у нее компоненты из углеродного волокна, необходимые для производства новейшего гиперзвукового ракетного комплекса "Авангард", недостаточно надежными. По версии телеканала, российская сторона пока не нашла, откуда получать данные изделия. Как следует из материала, разведка США полагает, что комплекс будет готов к применению в боевых условиях к 2020 году. В аппарате вице-премьера РФ Юрия Борисова прокомментировали сообщения американских СМИ, заявив о том, что "производство и поставка комплексов "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком идут в соответствии с графиком, без сбоев".