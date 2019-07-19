Трамп разрешил сенатору Рэнду Полу участвовать в переговорах с Ираном

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп разрешил сенатору-республиканцу Рэнду Полу (от штата Кентукки) участвовать в переговорах с Ираном. Об этом американский лидер заявил журналистам в пятницу на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в свое имение в Бедминстере (штат Нью-Джерси).

"Рэнд мой друг, но у меня 53 очень хороших друга - они в Сенате (республиканцы контролируют в Сенате США 53 места - прим. ТАСС) <...> Он спросил у меня, может ли он участвовать [в переговорном процессе], и ответ - да", - сказал Трамп.

При этом он добавил, что если другие сенаторы обратятся к нему с аналогичной просьбой, он, вероятно, тоже согласится. "В зависимости от того, кто они", - пояснил президент США.

В среду газета Politico сообщила, что сенатор намерен провести от имени американского президента нацеленные на снижение напряженности переговоры с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Однако в четверг Трамп заявил журналистам, что не назначал сенатора переговорщиком с Ираном и "ничего не знает об этом".