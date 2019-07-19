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Глава британского МИД предупредил Иран о последствиях захвата танкеров

Глава британского МИД предупредил Иран о последствиях захвата танкеров - ТВ.

Трамп разрешил сенатору Рэнду Полу участвовать в переговорах с Ираном
Президент США отметил, что если другие сенаторы обратятся к нему с аналогичной просьбой, он, вероятно, тоже согласится
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