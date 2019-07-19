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В США заявили, что не будут участвовать в переговорах по Сирии в Нур-Султане

В Госдепартаменте подчеркнули, что не будут участвовать в мероприятии "ни в какой форме"

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что единственной площадкой для сирийского урегулирования является ООН. Как заявил в пятницу ТАСС представитель Госдепа, Вашингтон "ни в какой форме" не будет участвовать в переговорах в рамках астанинского процесса, подобных тем, что запланированы на начало августа в Нур-Султане.

"США подчеркивают, что ООН и только ООН является форумом для политического прогресса в Сирии. Переговоры астанинской группы, подобные тем, которые состоятся в начале августа, не могут заменить Женеву, и Соединенные Штаты не будут участвовать ни в какой форме. Женевский процесс - единственный заслуживающий доверия, законный и международно признанный формат для политического процесса в Сирии", - сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

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