Трамп призовет Пакистан надавить на талибов в рамках переговоров по мирному урегулированию

ВАШИНГТОН, 20 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп на предстоящих 22 июля в Вашингтоне переговорах с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом призовет Исламабад надавить на движение "Талибан" (запрещено в РФ), чтобы склонить его к постоянному прекращению огня и участию во внутриафганских переговорах с правительством страны. Об этом заявила в пятницу представительница американской администрации высокого ранга на телефонном брифинге для журналистов.

"Мы благодарны за первоначальные шаги, предпринятые Пакистаном для того, чтобы способствовать мирному процессу, но мы сейчас достигли поворотного момента в этом процессе, и мы просим Пакистан надавить на "Талибан", чтобы он согласился на постоянное прекращение огня и участие во внутриафганских переговорах, которые бы включали правительство Афганистана", - сказала она.

По словам ведущей брифинга, на встрече Трампа и Хана будет также обсуждаться "потенциальное сотрудничество в сфере торговли, энергетики и прав женщин, которое будет представлять взаимную выгоду для обеих стран".