Мадуро: власти Венесуэлы не поддадутся давлению США и ЕС на переговорах с оппозицией

КАРАКАС, 20 июля. /ТАСС/. Правительство Венесуэлы не позволит США и Евросоюзу повлиять на исход переговоров с оппозицией. Об этом заявил в пятницу президент южноамериканской республики Николас Мадуро.

"Венесуэла на поддастся шантажу со стороны США и ЕС", - сказал он в ходе мероприятия, которое транслировалось в интернет-сервисе Periscope.

"Договоренности, достигнутые на переговорах на Барбадосе, будут абсолютно суверенными", - добавил Мадуро.

По его словам, делегация правительства Венесуэлы уже вернулась с Барбадоса после новых переговоров с оппозицией.

Ранее в пятницу Министерство финансов США сообщило, что ввело санкции в отношении четырех должностных лиц из Главного управления военной контрразведки Боливарианской Республики. Ведомство отметило, что Вашингтон продолжит вводить санкции в отношении правительства Мадуро.

В мае в Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства Норвегии. 8 июля новый этап диалога стартовал на Барбадосе.