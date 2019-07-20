В Госдепе заявили, что США не будут снабжать едой лагерь Эр-Рукбан

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. Американская сторона не планирует предоставлять продовольствие людям в лагере беженцев Эр-Рукбан, который находится в контролируемом США районе на юге Сирии. Об этом заявил в пятницу спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри, выступая на ежегодном форуме по безопасности в американском городе Аспен (штат Колорадо).

Дипломату был задан вопрос о том, почему Вашингтон не организует доставку еды и медикаментов десяткам тысяч беженцев, которые находятся в этом лагере в районе Эт-Танф неподалеку от американской базы. Как признал Джеффри, согласно проведенному ООН опросу, "многие из них на самом деле хотят вернуться в свои дома на территории, контролируемой [президентом Сирии Башаром] Асадом".

"Если бы им оказали содействие в перевозке, они бы вернулись. Но мы не позволим, чтобы их голодом вынудили сделать это", - сказал дипломат. Он сообщил, что США в связи с этим "оказывают давление на российскую сторону и через нее на режим Асада, чтобы они оказали гуманитарную помощь" данным беженцам.

На повторный вопрос о том, почему Вашингтон не возьмет на себя задачу по доставке продовольствия в этот лагерь, Джеффри ответил: "Если мы будем кормить их, это будет выглядеть так, будто мы хотим остаться там (в Сирии - прим. ТАСС) навсегда, а для них могут иметься другие возможности, например, в северо-восточной или северо-западной части страны". "Мы не можем брать на себя обязательства на долгосрочной основе присутствовать в Эт-Танфе или где-либо еще в Сирии", - добавил он.

Лагерь Эр-Рукбан возник на сирийско-иорданской границе в 2014 году после того, как Амман закрыл границу из-за опасений по поводу безопасности. Прилегающий район контролируют незаконные вооруженные формирования, из-за чего в лагере сложилась тяжелая гуманитарная ситуация.