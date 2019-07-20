Задержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе. Главное

Корпус стажей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) сообщил о задержании британского нефтяного танкера Stena Impero в Ормузском проливе.

В их заявлении говорится, что судно задержано в связи с нарушением международных правил. Иранские военные сообщили, что танкер сопровожден до берега, где будут проведены необходимые проверки.

Агентство IRNA сообщило, что танкер Stena Impero перед задержанием не реагировал на предупреждения иранских военных, а также отключил приемник автоматической системы распознавания AIS.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон обладает информацией о задержании двух британских танкеров иранскими военными. По данным агентства Reuters со ссылкой трекинг-сервис Refinitiv, танкер Mesdar, следующий под флагом Либерии, резко повернул в сторону Ирана после того, как пересек Ормузский пролив.