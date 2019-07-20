Задержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе. Главное

19 июля стало известно о задержании в Ормузском проливе британского нефтяного танкера Stena Impero военнослужащими Ирана. На борту судна могут находиться трое российских моряков.
Что произошло
Корпус стажей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) сообщил о задержании британского нефтяного танкера Stena Impero в Ормузском проливе.
В их заявлении говорится, что судно задержано в связи с нарушением международных правил. Иранские военные сообщили, что танкер сопровожден до берега, где будут проведены необходимые проверки.
Агентство IRNA сообщило, что танкер Stena Impero перед задержанием не реагировал на предупреждения иранских военных, а также отключил приемник автоматической системы распознавания AIS.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон обладает информацией о задержании двух британских танкеров иранскими военными. По данным агентства Reuters со ссылкой трекинг-сервис Refinitiv, танкер Mesdar, следующий под флагом Либерии, резко повернул в сторону Ирана после того, как пересек Ормузский пролив.
Что известно о судне Stena Impero и его экипаже
Шведская грузотранспортная компания Stena Bulk, которой принадлежит танкер, сообщила, что экипаж не выходит на связь. По данным судовладельца, танкер был захвачен примерно в 16:00 по центральноевропейскому времени (18:00 мск). В Stena Bulk добавили, что танкер направлялся в саудовский порт Эль-Джубайль, соблюдая правила навигации и международные нормы.
На борту Stena Impero находятся 23 моряка, трое из них – граждане России, заявили в компании. Там также указали, что помимо россиян в экипаж входят граждане Индии, Латвии и Филиппин. В посольстве России в Иране проверяют данную информацию.
Представитель компании Уилл Маркс сообщил ТАСС, что Stena Bulk и управляющая судном компания Northern Marine Management не получали с судна информацию о пострадавших во время задержания.
"Обеспечение их [моряков] безопасности остается главным приоритетом как для владельцев, так и для операторов судна", - указали в компании. Там же подчеркнули, что находятся в тесном контакте с британскими властями в связи со случившимся.
Что известно о танкере Mesdar
На борту следующего под флагом Либерии танкера Mesdar находятся 25 членов экипажа, сообщил глава МИД Великобритании Джереми Хант. Судно принадлежит британской транспортной компании Norbulk Shipping UK.
Как сообщил Хант, танкер был окружен десятью быстроходными катерами. Он отметил, что пока еще не до конца понятно, изменил ли Mesdar курс после задержания.
В свою очередь Norbulk Shipping UK сообщила, что Mesdar получил разрешение продолжать движение после того, как был захвачен "вооруженными людьми" после пересечения Ормузского пролива.
По данным агентства Tasnim, танкеру разрешили продолжить движение после вынесения предупреждений, связанных с безопасностью и загрязнением вод.
Как отреагировали на ситуацию другие страны
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что Иран столкнется с серьезными последствиями, если не освободит танкеры.
Он добавил, что Лондон "не рассматривает военные варианты" решения проблемы и стремится действовать дипломатическими средствами. Тегеран "окажется главным проигравшим" в ситуации, если свобода судоходства в регионе Персидского залива будет ограничена, заявил министр.
Белый дом обвинил иранские власти в эскалации насилия в районе Персидского залива. Президент США Дональд Трамп указал на "тесный союз" Вашингтона и Лондона.
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал информацию о задержании британского танкера "очередным эпизодом в эскалации напряженности в этом районе и в отношениях Ирана с Западом". Сенатор также напомнил, что ранее ВС Великобритании задержали у берегов Гибралтара танкер Grace 1, принадлежащий Ирану.
Парламентарий выразил надежду, что британцы не будут немедленно реагировать силой, а также добавил, что Россия могла бы предложить свои услуги по снятию напряженности.
Косачев подчеркнул, что Москва должна добиваться от Тегерана соблюдения прав россиян, если информация об их нахождении на танкере Stena Impero подтвердится. Сенатор указал, что граждане России "не должны становиться заложниками геополитического противостояния западных стран с Ираном".