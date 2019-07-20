Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду

ТАСС, 20 июля. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили решил снять свою партию "Движение новых сил" с выборов в Верховную раду. В записи в своем Facebook в пятницу он призвал сторонников поддержать партию "Слуга народа" действующего президента Украины Владимира Зеленского.

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"Думаю, что президенту Зеленскому нужно дать шанс сформировать большинство без уступок старым политикам", - написал он.

"Я бы не хотел, чтобы из-за наших процентов, которые все-таки нам могут не позволить пройти в Раду, "Слуга народа" не добрала несколько процентов до возможности независимо формировать правительство", - добавил Саакашвили.

Внеочередные выборы в Верховную раду пройдут на Украине 21 июля. Согласно последнему опросу, проведенному центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований имени Яременко с 3 по 10 июля, в Раду проходят только четыре партии. Президентская партия "Слуга народа" сохраняет лидерство с 42,5%, вторую позицию занимает "Оппозиционная платформа - За жизнь" с 15,1%. За ней с отставанием почти вдвое идет партия Порошенко "Европейская солидарность" (8,1%), четверку замыкает "Батькивщина" Юлии Тимошенко (7,6%).