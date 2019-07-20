Reuters: Бориса Джонсона заподозрили в связях с бывшим вице-президентом ЮКОСа

ЛОНДОН, 20 июля. /ТАСС/. Фаворит в борьбе за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон и члены его ближайшего окружения поддерживают связи с бывшим вице-президентом нефтяной компании ЮКОС Александром Темерко. Об этом сообщило в пятницу информационное агентство Reuters , выступившее с утверждением о том, что объявленный Россией в международный розыск Темерко, в свою очередь, связан с руководством российских силовых структур.

Данную информацию опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявивший, что Темерко "не имеет никаких связей с Кремлем или российскими властями".

"Мы не знаем этого господина", - сказал Песков британскому агентству.

Reuters обратил внимание на то, что c 2011 года, когда покинувший Россию Темерко получил гражданство Великобритании, он пожертвовал Консервативной партии более £1 млн ($1,25 млн). Джонсон не входит в число парламентариев, чьи избирательные кампании финансировал Темерко, однако, как отмечается в публикации, деньги от него получали некоторые из ключевых союзников кандидата в премьеры. В интервью предприниматель отзывался о Джонсоне как о друге и рассказывал о том, что они часто беседовали и "плели заговоры" в кабинете политика, когда тот занимал пост главы британского МИД. Reuters собщает, что знакомство Джонсона с Темерко вызвало у ряда бритаснких политиков вопросы по поводу якобы возможного вмешательства РФ в процесс избрания нового главы Консервативной партии, который сменит Терезу Мэй на посту премьер-министра Великобритании.

Как говорится в материале, первоначально Темерко, как и Джонсон, был сторонником Brexit, однако впоследствии резко пересмотрел свои взгляды и сейчас выступает за сохранение Соединенного Королевства в составе ЕС. В июне в интервью The Daily Telegraph он заявил, что он поддерживает главу британского МИД Джереми Ханта в борьбе за премьерское кресло, поскольку Джонсон склоняется к так называемого жесткому Brexit.

В пресс-службе Джонсона от комментариев отказались. Об отсутствии "формальных или неформальных связей" с Темерко, в свою очередь, Reuters заявили в руководстве European Research Group (ERG) - симпатизирующей Джонсону группы евроскептиков в парламентской фракции консерваторов.

24 мая действующая глава британского правительства Тереза Мэй объявила о предстоящей отставке сначала с поста лидера правящей Консервативной партии, а с избранием нового лидера тори - и с должности премьера из-за невозможности реализовать выход страны из ЕС. Однако до избрания нового главы консерваторов она продолжает оставаться главой британского правительства и техническим лидером своей партии. Имя победителя избирательной гонки будет объявлено 23 июля, и уже на следующий день он вступит в полномочия премьер-министра Великобритании.