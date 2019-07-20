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Задержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе
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Иран заявил, что экипаж Stena Impero останется на борту до конца расследования

Танкер находится в порту Бендер-Аббас

ТАСС, 20 июля. Все члены экипажа британского нефтяного танкера Stena Impero, задержанного властями Ирана в Ормузском проливе, находятся на борту судна в порту Бендер-Аббас и не будут отпущены до окончания расследования. Об этом сообщило в субботу агентство Fars.

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Как заявил глава ведомства, отвечающего за порты, расположенные на территории провинции Хормозган, британский танкер "был вовлечен в инцидент" с участием иранского рыболовецкого судна, после чего был задержан. "Танкер находится в иранском порту Бендер-Аббас, и все 23 члена экипажа останутся на борту до окончания расследования [инцидента]", - приводит агентство его слова.

Как заявил глава ведомства, которое отвечает за морские порты, расположенные на территории провинции Хормозган, танкер "был вовлечен в инцидент" с участием иранского рыболовецкого судна. "Когда [иранское] судно подало сигнал бедствия, шедший под британским флагом корабль проигнорировал его", - приводит агентство его слова. После этого Stena Impero был задержан.

"Сейчас танкер находится в иранском порту Бендер-Аббас, и все 23 члена экипажа останутся на борту до окончания расследования [инцидента]", - сообщил иранский чиновник.

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ИранЗадержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе
Задержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе
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