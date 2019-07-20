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Кризис на Украине

Народная милиция ДНР готова к соблюдению договоренности о бессрочном перемирии

Соответствующий указ доведен сотрудникам ведомства

ДОНЕЦК, 20 июля. /ТАСС/. Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) готова к выполнению договоренности о бессрочном перемирии в Донбассе, которая была достигнута на переговорах в Минске. Об этом заявил в субботу начальник управления Народной милиции республики Денис Синенков.

"В связи с достигнутыми договоренностями о введении в действие с 00:01 21 июля 2019 года бессрочного режима прекращения огня, по поручению главы Донецкой народной республики в управлении Народной милиции был издан соответствующий приказ, который доведен в установленном порядке всем подразделениям и каждому военнослужащему", - цитирует его Донецкое агентство новостей.

Синенков отметил, что в приказе отражены все согласованные дополнительные меры усиления и контроля режима прекращения огня, которых на переговорах добивались представители Донецкой и Луганской народных республик.

"Также всем подразделениям и каждому военнослужащему в установленном порядке доведены нормы дисциплинарной ответственности за нарушения режима прекращения огня и условий его действия, - подчеркнул представитель ведомства. - Народная милиция ДНР всегда придерживается курса мирного урегулирования конфликта и отмечает готовность к соблюдению обязательств по прекращению огня".

По его словам, управление Народной милиции ДНР рассчитывает, что украинская сторона, принявшая на себя аналогичные обязательства, также будет добросовестно соблюдать перемирие и дополнительные меры по его обеспечению.

Участникам Контактной группы на встрече в Минске 17 июля удалось договориться о новом перемирии. Режим тишины должен быть установлен с 21 июля.

Теги
УкраинаКризис на Украине
Кризис на Украине
Народная милиция ЛНР подтверждает приверженность бессрочному перемирию
Оно должно вступить в силу 21 июля
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