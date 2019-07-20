Народная милиция ЛНР подтверждает приверженность бессрочному перемирию

ЛУГАНСК, 20 июля. /ТАСС/. Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) подтверждает приверженность очередному перемирию, которое должно вступить в силу в Донбассе с 21 июля. Об этом в субботу заявил и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

"Народная милиция Луганской народной республики всегда выражала стремление к мирному урегулированию конфликта и считает это одной из приоритетных задач. Мы выражаем готовность к выполнению условий очередного перемирия и готовы, как и ранее, к соблюдению режима прекращения огня", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

Филипоненко добавил, что ЛНР надеется на аналогичные действия со стороны украинского правительства и подразделений Вооруженных сил Украины.

Участникам Контактной группы на встрече в Минске 17 июля удалось договориться о новом перемирии. Режим тишины должен быть установлен с 21 июля.