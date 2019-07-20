МИД Латвии подтвердил, что на задержанном танкере Stena Impero находится латвийский моряк

РИГА, 20 июля. /ТАСС/. Один моряк из Латвии находится на борту следующего под британским флагом танкера Stena Impero, задержанного властями Ирана в Ормузском проливе. Об этом в субботу сообщает министерство иностранных дел республики.

"МИД Латвии подтверждает, что иранские власти 19 июля в Ормузском проливе задержали судно Stena Impero, ходящее под британским флагом, на котором находится один латвийский подданный. Сейчас делается все для его освобождения. Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс связался с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини и министром иностранных дел Великобритании Джереми Хантом, чтобы договориться о тесной координации и поддержке службы внешних отношений ЕС в освобождении латвийского подданного", - указывает внешнеполитическое ведомство.

Кроме того, Латвия в субботу обратится к Ирану с требованием о немедленном освобождении латвийца и всего экипажа судна, указывает МИД страны. Как отметил в интервью Латвийскому радио Ринкевичс, моряк из Латвии является единственным гражданином ЕС, находящимся на борту этого судна.

В свою очередь, как сообщает местное информагентство ЛЕТА со ссылкой на специалиста по общественным отношениям Латвийской морской администрации Сарма Кочане, подданный этой балтийской республики является старшим помощником капитана. По ее словам, компания по укомплектованию судовых команд Ultramarine, которая занимается трудоустройством моряков, поддерживает контакты с семьей старшего помощника и с МИД Латвии.