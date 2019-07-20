Наблюдатели сообщили о массовых нарушениях в "день тишины" перед выборами в Раду

КИЕВ, 20 июля. /ТАСС/. Комитет избирателей Украины (КИУ) сообщил о массовых фактах нарушений действующего законодательства в "день тишины" перед досрочными выборами в Верховную раду, которые состоятся 21 июля.

"Несмотря на законодательный запрет, 20 июля в округах все еще размещены агитационные материалы политических партий и кандидатов, за эти дни было размещено новые билборды, не имеющих выходных данных, но при этом выполнены в стилистике отдельных кандидатов и партий", - сообщается в Facebook Комитета.

По данным КИУ, факты незаконной агитации зафиксированы в Закарпатской, Запорожской, Херсонской, Кировоградской, Донецкой, Одесской, Черкасской, Николаевской и Черниговской областях. Кроме того, реклама кандидатов и партий активно присутствует в интернете.

Голосование по досрочным выборам в Раду состоится на 199 округах по мажоритарно-пропорциональному принципу. За ходом голосования, по данным Центральной избирательной комиссии, будут наблюдать 1602 официальных наблюдателя от международных организаций и 117 - от иностранных государств.