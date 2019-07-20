Полиция Киева зарегистрировала более 600 нарушений избирательного законодательства

КИЕВ, 20 июля. /ТАСС/. Полиция Киева зарегистрировала 642 нарушения избирательного законодательства перед внеочередными выборами в Верховную раду, открыто 38 уголовных дел. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе ведомства.

"Во время избирательной гонки наибольшее количество правонарушений были связаны с незаконной агитацией - 354 случая, возможным подкупом избирателей - 51, хулиганством - 41, конфликтами - 40, препятствованием избирательному праву - 16, повреждением имущества - 9", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время киевские следователи расследуют 38 уголовных дел, среди них семь - по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательного права, семь - по статье о хулиганстве, три - по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества, два - по ст. 346 ("Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля") и другие.

Кроме того, полицейские составили на правонарушителей 155 административных протоколов.

По данным главы МВД Украины Арсена Авакова, для обеспечения правопорядка в день голосования, 21 июля, будет задействовано более 132 тыс. сотрудников ведомства. Кроме того, будет усилен контроль государственной границы, а органы центральной исполнительной власти перейдут на чрезвычайный режим работы.

В МВД 17 июля сообщали о 4843 зарегистрированных нарушениях по всей стране в ходе избирательной кампании на выборах в Раду.