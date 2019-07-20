В ДНР сообщили об обстреле украинской армией окраин Донецка и Горловки

ДОНЕЦК, 20 июля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли поселки в Донецке и Горловке, зафиксированы повреждения жилого фонда. Об этом в субботу сообщили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Сегодня в 05:30 Вооруженные силы Украины подвергли обстрелу поселок Александровка (на западной окраине Донецка). Было выпущено шесть мин калибра 120 мм. В результате обстрела повреждения получили дома по улице Челюскинцев 5 и 8", - цитирует сообщение представительства Донецкое агентство новостей.

В СЦКК уточнили, что в домах повреждены фасад, остекление и кровля. Также утром под огнем ВСУ оказался поселок Зайцево на севере Горловки, по нему было выпущено пять мин калибра 82 мм, произведено 29 выстрелов из гранатометов, также применялось стрелковое оружие. В результате обстрелов загорелся гараж по улице Брусилова, 23.

Ранее в субботу в СЦКК сообщили, что киевские силовики за минувшие сутки 18 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по ДНР свыше 130 боеприпасов. В результате обстрелов в Донецке и селе Коминтерново повреждено пять домов. Села Коминтерново и Заиченко остались без электроснабжения.

В настоящее время в Донбассе формально действует весеннее перемирие. Оно вступило в силу 8 марта, но в ту же ночь его нарушили украинские силовики. Участникам Контактной группы на встрече в Минске 17 июля удалось договориться о новом перемирии. Режим тишины должен быть установлен с 21 июля.