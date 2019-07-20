Членов экипажа задержанного Ираном танкера могут допросить

ТАСС, 20 июля. Члены экипажа шедшего под британским флагом танкера Stena Impero, который был задержан Ираном в Ормузском проливе, могут быть допрошены. Об этом сообщило в субботу агентство ISNA.

Оно ссылается на главу ведомства, отвечающего за морские порты, расположенные на территории провинции Хормозган, Аллахморада Афифипура. Как он заявил, членов экипажа Stena Impero могут допросить по ряду технических аспектов "при необходимости и в случае запроса судебных властей". Афифипур также отметил, что задержанный танкер не перевозил какого-либо груза, сообщает ISNA.

Ранее Афифипур заявил, что все 23 члена экипажа Stena Impero находятся на борту судна в порту Бендер-Аббас и не будут отпущены до окончания расследования. По его словам, танкер "был вовлечен в инцидент" с участием иранского рыболовецкого судна, после чего был задержан.