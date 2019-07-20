Нетаньяху установил рекорд по сроку пребывания на посту премьера Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху превзошел в субботу рекорд отца-основателя еврейского государства Давида Бен-Гуриона по продолжительности нахождения в премьерском кресле. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

69-летний Нетаньяху является премьером Израиля бессменно с 31 марта 2009 года. До этого он возглавлял правительство страны с 1996 по 1999 год. Всего по состоянию на 20 июля он занимает должность премьер-министра еврейского государствам 4876 дней, или более 13 лет, что является новым рекордом, пишет газета.

Следующие парламентские выборы в стране назначены на 17 сентября. Они являются первыми в истории современного Израиля повторными выборами, что вызвано тем, что Нетаньяху не смог сформировать устойчивую правительственную коалицию по итогам предыдущих выборов, состоявшихся в апреле.