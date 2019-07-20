Йеменские мятежники заявили об атаке на базу саудовских ВВС с помощью беспилотников

ТАСС, 20 июля. Мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" атаковали в субботу с помощью двух беспилотных летательных аппаратов "Касыф-2" базу ВВС имени саудовского короля Халеда в районе Хамис Мушит. Об этом, как передал телеканал Al Manar, сообщил в Сане представитель командования вооруженных формирований мятежников генерал Яхья Сариа. По его словам, с этого военного аэродрома самолеты аравийской коалиции наносят удары по мирным населенным пунктам на территории Йемена.

"В ходе атаки были поражены все намеченные наземные цели и выведены из строя радары, - сказал генерал. - Эта операция стала ответом на преступления агрессоров, которые за последние 12 часов совершили 25 налетов на йеменские города, включая столицу".

По данным портала Sabanet, саудовские ВВС нанесли в субботу удары по зданию министерства информации в Сане и жилым кварталам. Сведений о пострадавших из столицы не поступало. В городе Саада на севере Йемена в ходе бомбардировки погибли два мирных жителя, еще двое доставлены в госпиталь.

Аравийская коалиция объявила в субботу о новом наступлении на позиции хуситов на западе Йемена. Среди целей авиаударов обозначены объекты ПВО и склады баллистических ракет, принадлежащие повстанцам. Командование коалиции призвало мирное население покинуть районы вблизи штабов и лагерей хуситов.

Конфликт в Йемене продолжается с августа 2014 года. Военная конфронтация усилилась после вторжения в страну в марте 2015 года войск коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.