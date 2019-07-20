Главы внешнеполитических ведомств Турции и США обсудили ситуацию с С-400 и F-35

"Стороны обсудили ситуацию вокруг [поставок российских зенитных ракетных систем] С-400 и [американских истребителей пятого поколения] F-35, ситуацию в сирийских Манбидже и Идлибе, а также вопросы создания зоны безопасности в Сирии", - отметил источник.

АНКАРА, 20 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и глава Госдепартамента США Майк Помпео провели телефонные переговоры. Об этом сообщил в субботу журналистам источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Это первый контакт между главами внешнеполитических ведомств двух стран после начала поставок С-400 в Турцию, заявления Вашингтона об исключении республики из программы по созданию F-35, а также сообщений хозяина Белого дома Дональда Трампа о том, что американское правительство изучает целесообразность введения односторонних санкций в отношении республики.

Ситуация вокруг С-400 и F-35

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Турция является первым государством - членом НАТО, которое получит от России зенитные системы подобного класса. Поставки С-400 в Турцию начались 12 июля 2019 года.

США предпринимают попытки не допустить получения Турцией С-400. Вашингтон множество раз предупреждал Анкару, что, в случае приобретения этих систем вооружений, США могут ввести в отношении Турции различные санкции.

Турция заказала у США 30 самолетов F-35 из возможных 100. F-35 - это многоцелевая боевая машина пятого поколения, спроектированная с использованием технологии уменьшения заметности и способная нести ядерное оружие. Вместе с США в проекте ее создания принимали до настоящего времени участие восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Кроме того, эти самолеты покупают Израиль и Япония. 17 июля Белый дом и Пентагон официально объявили об исключении Турции из программы производства F-35. При этом Министерство обороны США уточнило, что данный шаг не является частью санкций. Последние могут быть введены в дополнение к решению по F-35.