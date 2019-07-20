МИД Ирана: действия в Персидском заливе соответствуют международному морскому праву

ТАСС, 20 июля. Все действия, совершаемые Ираном в Персидском заливе, соответствуют международному морскому праву. Об этом заявил в субботу глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф.

"В отличие от пиратства в Гибралтарском проливе, наши действия в Персидском заливе направлены на соблюдение международного морского права", - написал он на своей странице в Twitter.

По словам Зарифа, Иран "гарантирует безопасность в Персидском заливе и Ормузском проливе". "Великобритания должна прекратить быть пособником экономического терроризма США", - добавил глава иранского ведомства.

В пятницу агентство IRNA сообщило, что шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе после того, как выключил приемник автоматической системы распознавания и не реагировал на предупреждения Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Согласно заявлению КСИР, танкер был задержан "в связи с нарушением международных правил" и сопровожден до берега для проверки.

4 июля власти Гибралтара (заморской территории Великобритании) задержали шедший под флагом Панамы танкер Grace 1 по подозрению в том, что он доставлял иранскую нефть в Сирию в нарушение санкций. После этого официальный Лондон предупредил судоходные компании страны о потенциальной угрозе ареста Ираном британских судов в качестве меры возмездия в ответ на задержание Grace 1.