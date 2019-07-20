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Задержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе

Поверенный в делах Ирана вызван в британский МИД в связи с задержанием танкера

Имя поверенного не раскрывается

ЛОНДОН, 20 июля. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Британский МИД вызвал в субботу поверенного в делах Ирана для объяснений в связи с инцидентом в районе Персидского залива. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе Форин оффиса.

"Поверенный в делах Ирана вызван в МИД Соединенного Королевства в связи с задержанием британского танкера в Ормузском проливе", - заявил представитель внешнеполитического ведомства, не назвав имени приглашенного для предоставления объяснений в Форин оффис иранского дипломата.

Причиной вызова поверенного послужило задержание в пятницу Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) британского танкера Stena Impero. Согласно заявлению КСИР, танкер был задержан "в связи с нарушением международных правил" и сопровожден до берега для проверки.

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ИранВеликобританияЗадержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе
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