На Украине в "день тишины" зафиксировали скрытую агитацию перед выборами в Раду

КИЕВ, 20 июля. /ТАСС/. Активисты украинского общественного движения "Честно" зафиксировали в "день тишины" в Киеве и регионах Украины скрытую агитацию перед внеочередными выборами в Верховную раду, которые состоятся 21 июля. Об этом в субботу сообщается на сайте организации.

"Движение "Честно" обнаружило в Киеве и регионах билборды с рекламой без выходных данных, которые не содержат названия партий, но намекают на них лозунгами и стилем исполнения, - говорится в сообщении. - Такая агитация хоть и не является нарушением избирательного законодательства, но считается скрытой. Многие образцы такой рекламы были размещены еще в пятницу, 19 июля".

В частности, реклама, выполнена в стиле президентской кампании Владимира Зеленского, которая намекает на партию "Слуга народа". Зафиксированы борды, напоминающие агитационную кампанию "Европейской солидарности" бывшего президента Украины Петра Порошенко. Также встречается реклама концерта "Океана Эльзы" в Днепре, которую можно расценить как агитацию за партию "Голос" Святослава Вакарчука.

Кроме того, зафиксировано много агитации за конкретных кандидатов в депутаты и партии, которую разместили в неприспособленных для этого местах и до сих пор не убрали, что также является нарушением.

Ранее в субботу Комитет избирателей Украины сообщил о массовых фактах нарушений действующего законодательства в "день тишины" перед внеочередными парламентскими выборами.

Голосование по досрочным выборам в Раду состоится в 199 округах по мажоритарно-пропорциональному принципу. За ходом голосования, по данным Центральной избирательной комиссии, будут наблюдать 1602 официальных наблюдателя от международных организаций и 117 - от иностранных государств.