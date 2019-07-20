СМИ: в Ираке задержали террористов, атаковавшие турецких дипломатов в Эрбиле

АНКАРА, 20 июля. /ТАСС/. Управление безопасности Эрбиля (столица Курдского автономного района на севере Ирака) сообщило в субботу о задержании террористов, совершивших нападение на сотрудников турецкого генконсульства. Об этом передает агентство Anadolu.

По его данным, атаку на дипломатов осуществили четыре террориста. Другие подробности не приводятся.

Согласно информации Министерства иностранных дел Турции, вооруженное нападение на сотрудников турецкого генконсульства произошло 17 июля в одном из ресторанов Эрбиля. По данным телеканала Sky News Arabia, нападавших было двое. В результате атаки погиб один сотрудник генконсульства.