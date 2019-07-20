В Житомирской области Украины на избирательном участке испортили более 700 бюллетеней

КИЕВ, 20 июля. /ТАСС/. Члены участковой избирательной комиссии в городе Новоград-Волынский Житомирской области Украины испортили более 700 бюллетеней на внеочередные парламентские выборы в Верховную раду. Об этом в субботу сообщили в украинской общественной организации по контролю за выборами "Опора".

"В одномандатном избирательном округе №65 в Новоград-Волынском Житомирской области члены участковой избирательной комиссии <...> испортили 717 бюллетеней, - говорится в сообщении, опубликованном на сайте. - Штамп "выбыл" поставили не напротив фамилии кандидата Александра Навроцкого, который отказался баллотироваться, а напротив Александра Гонгальского".

Отмечается, что окружная избирательная комиссия написала обращение в Центральную избирательную комиссию, в настоящее время они ожидают новые бюллетени.

Голосование по досрочным выборам в Раду состоится в 199 округах по мажоритарно-пропорциональному принципу. За ходом голосования, по данным Центральной избирательной комиссии, будут наблюдать 1602 официальных наблюдателя от международных организаций и 117 - от иностранных государств.