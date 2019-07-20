Посол Украины заявил о подрыве доверия Киева к Германии после возвращения РФ голоса в ПАСЕ

БЕРЛИН, 20 июля. /ТАСС/. Восстановление полномочий российской делегации в ПАСЕ привело к подрыву доверия многих украинцев к Германии. Такое мнение высказал посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в опубликованном в субботу интервью немецкой газете Die Welt.

"Решение было ужасным. К сожалению, за это проголосовали и восемь немецких депутатов, в особенности обратил на себя внимание руководитель делегации Андреас Ник из ХДС", - утверждал Мельник. "Кто бы ни был за это ответственен в Берлине, а также в МИД ФРГ, украинцы считают, что здесь была фатальная ошибка. Не в последнюю очередь это подорвало в Киеве доверие к Германии", - сказал он.

"Среди нас есть много людей, которые утверждают, что Германия когда-нибудь вернется к "реальной политике" и за нашими спинами, жертвуя интересами Украины, договорится с Россией", - отметил Мельник.

По мнению Мельника, президент Украины Владимир Зеленский телефонным разговором с президентом РФ Владимиром Путиным "хотел направить Берлину и Парижу сигнал о необходимости активнее работать над поиском решения в Донбассе" и поддерживать Киев. Как утверждал дипломат, во время разговора "речь, прежде всего, шла об освобождении 24 украинских моряков".

Россия в ПАСЕ

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 гг. не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий. Выплата Москвой взноса в Совет Европы была заморожена в 2017 году.

26 июня 2019 года участники сессии ПАСЕ одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. 2 июля стало известно о выплате Москвой взноса в бюджет Совета Европы за 2019 год.