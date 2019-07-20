СМИ: последнего премьер-министра эпохи Каддафи освободили из тюрьмы

ТАСС, 20 июля. Последний премьер-министр Ливии, занимавший этот пост при режиме Муаммара Каддафи, аль-Багдади аль-Махмуди, освобожден из тюрьмы по состоянию здоровья. Об этом в субботу сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление министерства юстиции ливийского Правительства национального согласия, штаб-квартира которого находится в Триполи.

По имеющимся данным, аль-Махмуди выпущен на свободу "по состоянию здоровья по настоянию специальной медицинской комиссии". Отмечается, что экс-главе ливийского кабинета министров "рекомендовано проходить лечение в специализированных медицинских центрах". Никаких уточнений по поводу заболевания аль-Махмуди не приводится.

Аль-Махмуди был арестован в сентябре 2011 года при попытке пересечь границу с Тунисом. Через год тунисские власти экстрадировали его в Ливию, где аль-Махмуди был приговорен к высшей мере наказания за участие на стороне Каддафи в ходе "февральской революции 2011 года".

В феврале 2011 года в Ливии начались массовые революционные выступления против режима Каддафи, которые переросли в гражданскую войну. В конце октября того же года Муаммар Каддафи был пойман и убит одной из вооруженных группировок в районе города Сирт. События весны 2011 года положили начало годам разрухи, безвластия и хаоса, от которых Ливия с трудом восстанавливается до сих пор.