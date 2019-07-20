МИД Польши обеспокоен ситуацией в Персидском заливе

ВАРШАВА, 20 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Польши выразило обеспокоенность в связи с инцидентом в районе Персидского залива, где был задержан шедший под британским флагом танкер Stena Impero.

"В связи с последними инцидентами, касающимися задержания судов в Ормузском проливе, Польша призывает Иран уважать международные нормы свободы судоходства и немедленно освободить британский танкер", - указано в распространенном в субботу заявлении МИД Польши.

"Мы глубоко обеспокоены, что напряженность в Персидском заливе представляет собой непосредственную угрозу для безопасности движения на море и в воздухе, для глобального рынка поставок в энергетике, а также для безопасности и стабилизации в ближневосточном регионе", - подчеркнуло польское внешнеполитическое ведомство.