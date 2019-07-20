В Минске обсудят вопрос о пункте перехода в Донбассе на время ремонта в Станице Луганской

ЛУГАНСК, 20 июля. /ТАСС/. Гуманитарная подгруппа контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины на переговорах в Минске рассмотрит варианты организации альтернативного пункта перехода через линию соприкосновения на период ремонта моста у Станицы Луганской. Об этом в субботу после встречи в Луганске с удерживаемыми лицами заявил координатор гуманитарной подгруппы контактной группы от ОБСЕ Тони Фриш.

"Что касается технического вопроса: на период ремонтных работ в Станице Луганской вопрос пересечения будет решен каким-то образом, - цитирует его агентство "Луганскинформцентр". - Кроме этого, мы много говорили и пытаемся найти решения для открытия пункта пропуска в Золотом и Счастье. Но это очевидно, что на данный момент самым главным вопросом является вопрос открытия пункта пропуска (создание удовлетворительной инфраструктуры) в Станице Луганской: мы должны обеспечивать и облегчить процесс пересечения данного пункта пропуска для около 10 тысяч местных жителей".

Со своей стороны, Кобцева напомнила, что в отчетах Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ неоднократно фиксировала нарушения украинской стороной договоренностей о разведении сил и средств, которые препятствуют организации пункта перехода. "Это - наличие там военной техники и военных сооружений. И немаловажно - там необходимо проводить разминирование", - сказала она.

"У нас есть мост на Счастье, там соответствующая инфраструктура, там хорошая развязка. Как мы знаем, в свое время все структурные органы (Украины) из Луганска были перенесены в Северодонецк, через мост "Счастье" логистика позволяет нашим гражданам в кратчайший период времени прибыть в этот город. Мы неоднократно выходили с такой инициативой на переговорных процессах, но, к сожалению, украинская сторона не рассматривала этот вопрос", - подчеркнула Кобцева.

Представители Луганской народной республики (ЛНР) и Киева на встрече гуманитарной подгруппы контактной группы 17 июля достигли договоренностей о восстановлении разрушенного украинскими силовиками моста у Станицы Луганской. Служба пограничной охраны Министерства государственной безопасности (МГБ) ЛНР на время ремонта моста у Станицы Луганской, где находится единственный официальный переход линии соприкосновения, готова открыть пункт пропуска в районе населенного пункта Счастье.