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Парламентские выборы на Украине - 2019

СМИ: в посольстве Украины в Индии испортили все бюллетени перед выборами в Раду

Послы несут персональную ответственность за срыв подготовки к голосованию, отметило издание "Левый берег"

КИЕВ, 20 июля. /ТАСС/. Проведение внеочередных выборов в Верховную раду в посольстве Украины в Индии оказалось под угрозой срыва в связи с порчей всех бюллетеней. Об этом в субботу сообщило украинское издание "Левый берег".

"МИД Украины предупредил посольства о недопустимости передачи избирательным участкам по выборам депутатов в парламент печатей избирательных участков по выборам президента - эти печати должны были быть возвращены в МИД сразу после президентских выборов, - говорится в сообщении. - В МИД сообщили, что подобные безответственные действия посольства в Индии уже привели к порче всех бюллетеней и угрозе срыва голосования 21 июля".

Отмечается, что послы несут персональную ответственность за срыв подготовки к голосованию.

Центральная избирательная комиссия Украины создала на внеочередные парламентские выборы 102 зарубежных избирательных участка.

Теги
УкраинаИндияПарламентские выборы на Украине - 2019
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