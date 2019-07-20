МИД Венесуэлы: республика стала жертвой внешних сил, добивающихся смены режима

КАРАКАС, 20 июля. /ТАСС/. Внешние силы продолжают попытки добиться смены режима в Венесуэле, как и в Сирии, Иране, КНДР и на Кубе. Об этом заявил министр иностранных дел Боливарианской Республики Хорхе Арреаса, открывая министерскую встречу Координационного бюро Движения неприсоединия.

"Венесуэла так же как Куба, Иран, Сирия, Никарагуа и КНДР - все мы жертвы интервенционизма, иностранцев, которые добиваются смены режима, пытаются поставить правительства, обслуживающие их интересы", - сказал он.

Арреаса указал, что Венесуэла выступает за право народов на мир. "Наши народы имеют право определять свое будущее без внешнего давления", - указал он.

При этом Арреаса отметил, что путь к утверждению полицентричного мироустройства предстоит длинный, поскольку сейчас оно подвергается серьезным атакам со стороны стран, которые хотят сохранить свое доминирующее положение в мире. "Это уже стало систематическим феноменом, который поразил многие страны в мире: госперевороты, политическая и экономическая дестабилизация, экспроприация природных ресурсов", - добавил он.

Министерская встреча Координационного бюро Движения неприсоединения открылась в субботу в Каракасе. В работе форума принимает участие заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. В программе высокопоставленного российского дипломата также встречи с руководством Венесуэлы. Как заявил ранее ТАСС глава МИД латиноамериканской страны Хорхе Арреаса, не исключена встреча Рябкова с президентом Николасом Мадуро. На полях мероприятия, кроме того, состоится встреча Группы друзей международного права с участием Рябкова.