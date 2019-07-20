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В Минске опровергли информацию о войсках РФ в чернобыльской зоне у границы с Украиной

Распространяемые сообщения не соответствуют действительности, заявили в Минобороны Белоруссии
КПП на въезде в зону отчуждения Савинцев Федор/ТАСС
Описание
КПП на въезде в зону отчуждения
© Савинцев Федор/ТАСС

МИНСК, 20 июля. /ТАСС/. Министерство обороны Белоруссии опровергло распространяемую украинскими СМИ информацию о наличии российских войск на белорусской части чернобыльской зоны отчуждения. С опровержением оборонное ведомство Белоруссии выступило в своем Telegram-канале.

"Распространяемая в сети информация о якобы "присутствии войск РФ на белорусской части чернобыльской зоны отчуждения" не соответствует действительности", - заявили в Минобороны Белоруссии.

Ранее пресс-служба 61-й отдельной пехотной егерской бригады Вооруженных сил Украины сообщила на своей странице в Facebook, что бригада проверяет информацию о наличии российских войск вблизи украинской границы на белорусской части чернобыльской зоны отчуждения. Руководство бригады со ссылкой на очевидцев в соцсетях довело "до командования всех уровней" информацию о возможном присутствии российских военных у границы, пишет белорусский портал tut.by, ссылаясь на сообщение пресс-службы украинских военных.

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