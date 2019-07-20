СМИ: саудовские власти отпустили иранский танкер, находившийся с мая в порту Джидды

ТАСС, 20 июля. Власти Саудовской Аравии дали разрешение на возвращение иранского танкера, более двух месяцев назад зашедшего в порт города Джидда по техническим причинам и до сих пор остававшегося в саудовских доках. Об этом в субботу сообщило агентство Mehr, ссылаясь на заявление Национальной иранской танкерной компании (NITC).

Как заявили представители этой компании, Саудовская Аравия долгое время препятствовала возвращению танкера Happiness I в Иран из-за неурегулированности финансовых вопросов. По данным иранской стороны, NITC в срок оплатила все ремонтные работы и покрыла издержки по содержанию судна в порту. По информации Mehr, саудовская сторона выставила Ирану счет в $200 тыс. за один день обслуживания танкера в доках Джидды.

Отмечается, что одновременно с танкером на родину возвращается вся команда Happiness I, а также два иранских катера, которые были направлены в Джидду в прошлом месяце для сопровождения танкера в Иран.