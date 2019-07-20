Греция намерена с помощью реформ выполнять цели, согласованные с кредиторами

АФИНЫ, 20 июля. /ТАСС/. Греция будет реализовывать финансовые цели на 2019-2020 гг., согласованные с международными кредиторами, однако намерена провести масштабные изменения на всех уровнях экономики. Об этом заявил в субботу вечером премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, представляя в парламенте Греции программу работы нового кабинета. Его выступление транслировалось парламентским телеканалом.

"В проекте госбюджета на 2020 год, который будет представлен в сентябре, не будет нарушен заложенный финансовый баланс, а также не будут ставиться под сомнение цели первичных профицитов госбюджета, договоренность о которых, к сожалению, была достигнута предыдущим правительством, - сказал Мицотакис. - Но достигая цели 2019 и 2020 годов, мы закладываем масштабные и смелые изменения на всех уровнях экономики. Ключевыми словами являются надежность и эффективность. То, что мы говорим, то и выполняем в рамках оговоренных графиков с амбиционным планом национальной реконструкции".

Перед досрочными парламентскими выборами 7 июля Мицотакис резко критиковал правительство Коалиции радикальных левых сил (СИРИЗА) премьера Алексиса Ципраса за то, что оно согласилось под сильнейшим давлением кредиторов на поддержание высоких первичных профицитов госбюджета (превышение госдоходов над расходами без учета выплат по внешнему долгу) в 3,5% ВВП до 2022 года. Мицотакис подчеркивал, что это не даст стране увеличить темпы экономического роста, и призывал договориться с кредиторами о сокращении профицитов.

Однако сразу же после победы на выборах правоцентристской партии "Новая демократия" во главе с Мицотакисом международные кредиторы дали понять, что поддержание первичного профицита в 3,5% ВВП - основное требование, на котором базируется устойчивость греческого долга. Поэтому премьер взял курс на то, что будет выполнять поставленные цели в финансовой сфере и постарается получить дополнительные средства для экономического развития за счет структурных реформ, прежде всего, за счет снижения общего налогообложения населения и предприятий.