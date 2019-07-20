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Задержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе

Латвия направила ноту Ирану в связи с задержанием британского танкера Stena Impero

На борту находился моряк из этой балтийской республики

РИГА, 20 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Латвии направило Ирану ноту в связи с задержанием в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero, на борту которого находился моряк из этой балтийской республики. Об этом в субботу сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

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"МИД продолжает работать, чтобы обеспечить права гражданина Латвии, которого вместе с другими членами экипажа корабля Stena Impero задержали власти Ирана 19 июля. МИД 20 июля вручил ноту посольству Ирана в Стокгольме, призвав обеспечить права гражданина Латвии, а также по возможности быстрее освободить его. МИД находится в постоянной связи с высшими должностными лицами ЕС, а также госучреждениями Великобритании", - указывает министерство.

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ИранВеликобританияЛатвияЗадержание Ираном британского танкера в Ормузском проливе
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