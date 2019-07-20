В Пентагоне рассчитывают, что лидер КНДР делает ставку в первую очередь на экономику

НЬЮ-ЙОРК, 20 июля. /ТАСС/. США рассчитывают на то, что лидер КНДР Ким Чен Ын, в отличие от своих отца и деда, уделяет первостепенное внимание экономике своей страны, и что это обстоятельство приведет к успеху в области денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил в субботу заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд, выступая на ежегодном форуме по безопасности в американском городе Аспен (штат Колорадо). Трансляция ведется на сайте организаторов форума.

Ему был задан вопрос, испытывает ли он надежду на конечный успех переговоров между США и КНДР. "Мне придает надежду то, что Ким Чен Ын отличается от своих отца и деда, - ответил Руд, высказав мнение о том, что предыдущие руководители КНДР делали ставку на наращивание вооруженных сил. "Лозунг Ким Чен Ына для страны - это "экономика прежде всего". Это открывает возможность решения проблемы посредством комбинирования экономического и иного давления, которое мы оказываем на Северную Корею, способности отражать агрессию, участия наших партнеров и стремления брать на себя риск и предпринимать определенные дипломатические шаги", - пояснил он.

Замглавы Пентагона назвал "оптимистическими зелеными всходами" согласие Пхеньяна демонтировать ядерный полигон и приостановить испытания межконтинентальных баллистических ракет. "Мы видим эти признаки и начинаем с оптимизмом взирать на ситуацию вообще и надеяться на то, что путь к достижению урегулирования будет в конце концов найден", - резюмировал Руд.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Второй саммит КНДР и США прошел в Ханое 27-28 февраля. Президент США Дональд Трамп и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын на нем даже после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ.

30 июня между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном состоялась третья по счету личная встреча, которая прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. Кроме того, Дональд Трамп по приглашению Ким Чен Ына пересек демаркационную линию, став первым действующим президентом США, который побывал на территории КНДР.